Дмитрий был рад, что имел возможность остаться работать в престижной больнице.

Из-за вчерашнего обстрела россиянами больницы в Херсоне погиб молодой врач-оториноларинголог Дмитрий Белый из Полтавы. Это был его первый рабочий день на новом месте.

Об истории парня рассказали на странице Запорожского государственного медицинского университета, который он окончил.

Там рассказали, что в университет Дмитрий поступил в 2015 году. Выпустился в 2021 году, сразу пойдя на интернатуру по специальности "отоларингология" в Херсонскую больницу им. Е. Карабелеша, где и остался работать.

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Отмечается, что парень был рад, что имел возможность остаться работать в престижной больнице. 1 августа был его первым рабочим днем в качестве врача.

"Он был очень добрый, веселый, душа компании, всегда улыбался. Дмитрий хорошо учился, мечтал стать квалифицированным врачом и очень радовался, когда сегодня вышел на работу", – указано в заметке.

На сайте больницы указано, что врач получил множественные осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Обстрел Херсона - что известно

1 августа около 11 утра россияне нанесли очередной удар по Херсону, попав по Херсонской городской клинической больнице. В результате погиб врач и ранена медсестра.

В результате обстрела также было повреждено отделение хирургии.

Позже стало известно о еще четырех пострадавших медработниках в результате сегодняшнего обстрела больницы в Херсоне. У них диагностировали ушиб и острую реакцию на стресс.

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