Россияне попали ракетой по заведению общественного питания.

Вечером 29 сентября армия РФ атаковала самолетами жилой квартал Херсона: ракетой было уничтожено местное заведение общественного питания.

Очередное военное преступление против Украины оккупанты совершили около 16:40. Видео с последствиями атаки по городу показал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Около 16:40 оккупанты атаковали ракетой жилой квартал города. В результате вражеского огня полностью уничтожено заведение общественного питания", - указал он.

По словам чиновника, во время атаки россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Берислав и Ольговке. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Оккупанты провели атаку под украинскими флагами

Сегодня командир отдельной группы украинской аэроразведки с позывным "Мадьяр" заявил, что оккупанты попытались замаскироваться под ВСУ, взяв для атаки украинский флаг.

Речь идет о танковой бригаде РФ, которая попыталась штурмовать позиции войск Украины с желто-голубым флагом. Такая провокация завершилась "печально". "Получили (оккупанты - УНИАН) нормально", - рассказал командир.

Он также уточнил, какие планы захватчиков удалось нарушить срывом провокации.

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