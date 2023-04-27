В Харьковской области враг пытается вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM".

В Харьковской области российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Харьковской областной военной администрации. "В Харьковской области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM". Подчеркиваем, что это уже не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковской области", - подчеркнули в ОВА.

В военной администрации местных жителей призвали слушать только проверенную информацию: Балаклея - 104,9 МГц; Змиев - 90,8 МГц; Близнюки, Большой Бурлук - 100,1 МГц; Барвенково - 103,4 МГц; Изюм - 89,7 МГц.

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Война России против Украины - как враг пытается хитрить

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предостерегали, что вражеские Telegram-каналы распространяют фейк, основой которого стало постановочное видео, опубликованное от имени украинских защитников из 53-й ОМБр им. князя Владимира Мономаха.

"Актеры "на видео обращаются к главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному из-за якобы патовой ситуации на Авдеевском участке фронта, называя ее пропагандистским клише - "второй Бахмут".

В конце марта стало известно, что российские пропагандисты пробили очередное дно - сняли бездарное постановочное видео о том, как якобы так называемые "украинские фашисты" останавливают машину с мирными людьми, оскорбляют их, а также устраивают стрельбу.

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