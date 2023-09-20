Всего убиты 8 гражданских, двое из них - волонтеры, которые эвакуировали людей.

На месте вчерашнего удара в Купянске обнаружили тела еще двух погибших, поэтому количество жертв российской террористической атаки возросло до 8. Оперативные работы экстренных служб завершены, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, найдены тела еще двоих погибших гражданских мужчин. Сейчас общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек - 6 мужчин и 2 женщины", - отметил он.

По словам Синегубова, двое погибших - волонтеры, которые эвакуировали людей. Он уточнил, оккупанты цинично нанесли удар ракетой "Гром-Е1".

Видео дня

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления.

Удар по по Купянску

19 сентября российские оккупационные войска ударили по Купянску управляемой авиабомбой. В частности, под удар попали несколько машин, в том числе и автомобиль волонтеров. Первоначально сообщалось о трех погибших. Впоследствии экстренные службы нашли еще три тела в реке поблизости и в уничтоженных машинах.

Вас также могут заинтересовать новости: