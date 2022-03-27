Пограничники во время противодиверсионных мероприятий разоблачили мужчин, которые работали на страну-агрессора.

На Харьковщине пограничники задержали двух агентов Кремля.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Отмечается, что мужчин, которые работали на страну-агрессора, разоблачили пограничники в ходе противодиверсионных мероприятий.

Так, на одном из контрольных постов пограничники задержали мужчину, который пытался сфотографировать позиции сил обороны. В ходе выяснения обстоятельств оказалось, что в мобильном телефоне коллаборанта хранится история переписки с российским куратором, с определением задач по передаче координат подразделений и мест службы защитников Украины.

Теперь, вместо вознаграждения от кураторов, предателя ждет наказание в виде лишения свободы, и правоохранительные органы приложат для этого все усилия.

Кроме того, в пределах одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина России.

"Задержанный беззастенчиво, словно у себя дома, пытался вербовать местное население до вступления в Вооруженные силы страны-агрессора. Теперь и вербовщик получит по заслуге", - отметили в Госпогранслужбе.

Напомним, 24 февраля рано утром войска России вторглись в Украину.

Сначала противник сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Харьков. В Украине ввели военное положение, а позже продлили срок его действия.

25 марта оккупанты в очередной раз обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Харькова, погибли пять мирных жителей.

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