Согласно данным ООН, с начала российской агрессии в Украине погибло более 900 мирных жителей.

В Харькове начали досудебное расследование по факту артобстрела жилых домов в Основянском районе города.

Об этом сообщает облпрокуратура.

По данным следствия, 25 марта российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые дома и гражданскую инфраструктуру Харькова. В настоящее время подтверждена гибель 5 мирных жителей.

Кроме того, повреждены дома и транспортные средства.

Какая ситуация в городе и области

Харьков стал одним из самых пострадавших от российского "освобождения" городов. Оккупанты применяют реактивные системы "Град" и "Ураган". Сегодня утром в результате артиллерийского обстрела был поврежден мемориал в Дробицком яру, где в свое время было расстреляно от 16 до 20 тысяч жертв Холокоста.

Меж тем в области продолжаются бои в Изюме. Несмотря на пропагандистские заявления оккупантов, что они взяли город, Вооруженные Силы Украины держат свои позиции в этом направлении.

26 марта из Харькова курсируют бесплатные эвакуационные поезда со станции "Харьков Пассажирский". Очереди на поезда довольно большие.

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