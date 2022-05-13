Харьков и область не раз были под прицелом российских оккупантов.

Начались новые сутки противостояния защитников Харькова и области российским оккупантам. Враг не прекращает обстрелов города и региона, некоторые населенные пункты оккупированы.

УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Харькове и области сегодня, 13 мая 2022:

03:32 В одном из сел Харьковской области полицейские установили факт того, что российские оккупанты открыли огонь по гражданским жителям из танка.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что силы обороны Украины продолжили контрнаступление к северу от Харькова и оттеснили оккупантов к границе РФ. Воинам удалось освободить несколько населенных пунктов.

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