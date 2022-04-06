Украинская армия держит позиции на Харьковщине, отметил глава областной военной администрации.

По Харькову ночью было нанесено до 30 вражеских ударов.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

"Снова ночью российские оккупанты нанесли около 27 ударов из разных видов оружия по жилым кварталам Харькова. Враг хочет нас деморализовать и продолжает наносить хаотичные удары по гражданской инфраструктуре", - написал Синєгубов.

Председатель ОВА подчеркнул, что ВСУ держат позиции на Харьковщине.

"На сегодня ведутся активные бои в направлении Изюма. Россияне пытаются прорваться, но им это не удается, зато несут большие потери", - отметил Синегубов.

Обращаясь к гражданам, он отметил, что в районе Изюма власти проводят эвакуационные мероприятия, поэтому призвал следить за сообщениями органов местного самоуправления и при возможности временно переехать в более безопасные места.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска ворвались в Украину.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, бомбил Харьков. В результате обстрела оккупантами Слободского района областного центра 3 апреля, по предварительным сведениям, погибли семь человек, а 34 были ранены, в том числе трое детей.

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