У 12 бойцов наблюдались проблемы с дыханием и покраснение глаз.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал информацию о том, что оккупанты применили химическое вещество на Изюмском направлении.

Об этом он рассказал в интервью Марку Фейгину

По его данным, у 12 солдат наблюдались проблемы с дыханием и покраснение глаз.

"Тип определить не могут, потому что нет там лабораторий, которые могут быстренько прибежать и проверить. Смертельных случаев тоже нет. Но какое-то химическое вещество говорят, что вроде как применили. Это все требует уточнения", - сказал Арестович.

Ранее о применении химического оружия в Изюме сообщил депутат городского совета Никита Каракай.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты сбрасывают на Северодонецк фосфорные мины, от города остались только руины.