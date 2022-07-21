Также два человека погибли.

Количество раненых в результате утреннего удара оккупантов по Харькову возросло до 21 человека.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"На данную минуту 21 человек получил ранения, два человека погибли. То, что мы наблюдаем последние два дня - российские агрессоры бьют своими снарядами в скопище людей. Вчера на остановке общественного транспорта, сегодня. При чем во время, когда люди едут на работу. Эти удары совершают "Ураганами", есть кассетные снаряды, которые не разорвались. То есть, это делается умышленно, целенаправленно, чтобы не дать людям полноценно жить. Таким образом российские агрессоры пытаются запугать харьковчан, город Харьков, но это им не удастся", - сказал он.

По его словам, все пострадавшие находятся в больнице.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9: 30 оккупанты нанесли удары по жилому району Харькова. Сообщалось о 17 раненых и одном погибшем. Позже стало известно, что число погибших возросло до 2, раненых – до 19.

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