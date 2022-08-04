На части Донбассе из-за противника пять человек получили ранения.

За минувшие сутки российские военные убили трех мирных жителей Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 3 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: в Бахмуте, Марьинке и Шевченко. Еще 5 человек получили ранения", - сообщил он.

По словам Кириленко, пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские захватчики вторглись в Украину рано утром 24 февраля якобы для проведения "спецоперации", целью которой является "денацификация" и "демилитаризация".

Враги обстреливали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты. Оккупанты смогли взять под контроль часть востока и юга нашей страны. Из-за врагов только в одном Мариуполе Донецкой области погибли десятки тысяч человек.

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