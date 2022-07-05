Противники будут атаковать два украинских города, считает военный эксперт.

В Донецкой области российские оккупанты будут атаковать города Бахмут и Славянск.

Враги хотят соединить линию Бахмут - Славянск, и тогда может возникнуть угроза оцепления украинских войск, рассказал военный эксперт - полковник запаса Олег Жданов в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".

"…основными направлениями боевых действий, я так понимаю, станет город Бахмут, они будут его атаковать, и атаковать Славянск. Замысел такой - соединить линию Бахмут - Славянск, и тогда снова может возникнуть угроза оцепления. Но это их намерения", - заявил собеседник.

Напомним, рано утром 24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение на территорию украинского государства. Потом враг пошел в наступление на части Донбасса и, в частности, захватил Северодонецк и Лисичанск.

Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 5 июля на нашей земле уничтожили около 36 350 врагов.

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