В Донецкой области российские оккупанты будут атаковать города Бахмут и Славянск.
Враги хотят соединить линию Бахмут - Славянск, и тогда может возникнуть угроза оцепления украинских войск, рассказал военный эксперт - полковник запаса Олег Жданов в эфире национального телемарафона в слоте "1+1".
"…основными направлениями боевых действий, я так понимаю, станет город Бахмут, они будут его атаковать, и атаковать Славянск. Замысел такой - соединить линию Бахмут - Славянск, и тогда снова может возникнуть угроза оцепления. Но это их намерения", - заявил собеседник.
Напомним, рано утром 24 февраля российские войска совершили полномасштабное вторжение на территорию украинского государства. Потом враг пошел в наступление на части Донбасса и, в частности, захватил Северодонецк и Лисичанск.
Защитники Украины давали достойный отпор оккупантам. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 5 июля на нашей земле уничтожили около 36 350 врагов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Госдепе США назвали "фишку" Путина
- У Зеленского назвали последний крупный успех России в Украине (видео)
- Зеленский сказал, в каком случае Россия прекратит воевать с Украиной