Под вражеский огонь в течение дня также попали Курахово и Очеретинская община.

В среду, 29 марта 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Часов Яр Донецкой области, откуда недавно эвакуировали всех детей. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще один получил ранения.

Как рассказала в эфире телемарафона пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко, всего за минувшие сутки (28 марта) были ранены пять жителей области. В то же время за сутки 29 марта в результате обстрелов Донетчины ранения получили три человека.

Под вражеский огонь в течение дня также попали Курахово и Очеретинская община. По словам Игнатченко, самой горячей точкой области остается Бахмут. Тяжелой также является ситуация в Авдеевке.

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Обстрелы Донецкой области

Российские захватчики не прекращают обстрелов населенных пунктов Донецкой области. В частности, 27 марта россияне ударили по Славянску. В результате атаки погибли два человека, еще 36 получили ранения.

Кроме того, враг продолжает бить по Авдеевке. В Авдеевской МВА отметили, что в городе ежедневно появляются новые разрушения. Несмотря на десятки обстрелов, некоторые родители прячут своих детей от эвакуации.

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