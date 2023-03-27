Оккупанты ударили по городу утром.

Количество раненых в результате ракетного удара российских оккупационных войск по Славянску в Донецкой области утром в понедельник, 27 марта 2023 года, выросло до 36.

"В Славянске возросло количество раненых. В результате сегодняшнего ракетного удара, нанесенного российскими террористами, ранения получили 36 человек. Таковы данные по состоянию на 16:00...", – сообщает Славянский горсовет со ссылкой на начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

Ранее сообщалось о 32 раненых и двух погибших в результате коварной атаки врага.

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Удар по Славянску

Утром 27 марта, российские оккупанты ударили по центру Славянска двумя ракетами С-300. Повреждены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов, а также десять автомобилей.

На обстрел Славянска отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что враг должен знать, что Украина не простит издевательства над своими гражданами, не простит смертей и ранений.

Глава государства подчеркнул, что все российские террористы будут разбиты, а ответственность понесут все причастные к этой агрессии.

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