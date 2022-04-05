Количество лиц, временно выезжающих из Донецкой области, увеличилось, отметили в Донецкой областной военной администрации.

Ситуация в Донецкой области сложная и будет обостряться.

Местным жителям стоит продолжать эвакуироваться, сообщил в эфире информационного телемарафона председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, ситуация на территории области с начала полномасштабной войны неизменна - продолжаются постоянные обстрелы вдоль линии разграничения.

"Мы понимаем, какая сложная ситуация, и она будет только обостряться, учитывая то скопление, которое происходит с юга и севера", - сказал председатель ОВА.

Он добавил, что количество лиц, которые временно выезжают из области, возросло.

Кириленко призвал местных жителей продолжать эвакуацию из области, чтобы военные могли сконцентрироваться на защите области, а не гражданского населения.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля ворвалась в Украину.

Враг сначала обстреливал военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Мариуполь, Киев, Харьков, Херсон, Сумы, Чернигов и Николаев.

Командир полка "Азов" майор Денис Прокопенко говорил, что по состоянию на 21 марта число жертв среди мирного населения в Мариуполе составляет более 3 тысяч человек.

В Мариуполе по состоянию на 4 апреля продолжались уличные бои, российские захватнические войска нанесли по городу восемь авиаударов.

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