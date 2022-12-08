Обошлось без погибших и раненых.

Российские оккупанты выпустили по Днепропетровщине более 70 снарядов из "Градов" и тяжелой артиллерии. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне семь раз атаковали район из "Градов" и тяжелой артиллерии. Держали под прицелом три громады - Красногригоровскую, Никопольскую и Марганецкую. В мирные города и села прилетели более 70 смертоносных снарядов. Обошлось без погибших и раненых", - написал он.

Резниченко добавил, что представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают обследование территорий - выясняют детали обстрелов. В других районах области, по словам главы ОВА, спокойно.

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Ситуация в Днепропетровской области

Оккупанты продолжают активно обстреливать Днепропетровщину. Больше всего от огня страдает Никополь и Никопольский район.

Так, вчера россияне всю ночь били по Никополю и округе. В мирные города и села Никопольщины ночью "прилетело" почти 50 вражеских снарядов. В резльтате обстрела искорежено более 10 частных домов, хозяйственные постройки, газопроводы и линия электропередачи.

Также в ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Днепропетровская область дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и "Ураганами".

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