Жителей приграничных населенных пунктов Черниговской области призывают переехать вглубь области из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.
Как заявил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, в течение прошлой недели на территории области зафиксировано 234 "прихода". При этом неделей ранее их было 87.
"Дал задание начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов о возможных вариантах переезда с потенциально уязвимой территории. Практика такого переселения уже есть в Новгород-Северском районе", – подчеркнул Чаус.
По словам главы Черниговской ОВА, людям, которые хотят переместиться в пределах района, стоит обратиться к РВА. Там им должны оказать помощь и с поиском временного жилья, и с переездом.
Ситуация на Черниговщине
Бои на Черниговщине начались с первого дня вторжения России в Украину. Впоследствии российские войска оккупировали Чернигов.
2 апреля 2022 года ВСУ сообщили об освобождении Чернигова от оккупантов, впоследствии была освобождена и область. За время оккупации сам Чернигов был разрушен на 70%.
Россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты области. Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в интервью УНИАН рассказал, что с момента полномасштабного вторжения в Украину на Черниговщине были только одни сутки, когда пограничные общины не обстреливали из САУ или минометов.
Несмотря на освобождение Черниговщины, четыре общины в регионе продолжают принадлежать к зоне боевых действий – это Городнянская, Семеновская, Сновская и Новгород-Северская.
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