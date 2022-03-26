Оккупанты били по одному из сел из артиллерии, минометов и танка, поделился журналист.

Специальный корреспондент ТСН ("1+1") Андрей Цаплиенко рассказал о деталях обстрела колонны гражданского населения на Черниговщине, в результате которого получил ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал на брифинге, в котором принимал участие по видеосвязи из больницы, где сейчас находится.

По словам Цаплиенко, журналисты из разных СМИ направлялись в Чернигов, чтобы встретиться с городскими властями и сделать репортаж о реальной ситуации в городе.

"До города был единственный гуманитарный коридор через населенный пункт Анисов, мы доехали до Анисова и получили предупреждения от военных о том, что проход закрыт... Мы начали добиваться разрешения несмотря на то, что в городе продолжаются обстрелы, и получили его. Нас попросили встать в сторону дороги, поскольку скопления людей провоцируют россиян на агрессию", - рассказал журналист.

Он отметил, что много раз слышал эту формулировку от военных, но на этот раз увидел, что это не просто риторика, а факт, поскольку в той группе, где стояли журналисты, было около 50 человек, среди которых преимущественно были именно мирные жители, которые пытались как-то попасть в Чернигов, в частности, чтобы передать еду своим родным.

"Где-то после 15-ти часов мы услышали звуки реактивных артиллерийских систем, это были кассетные боеприпасы - один выстрел и много мелких взрывов вокруг тебя", - сообщил Цаплиенко.

Он вместе с коллегой упали у забора и накрыли голову руками, после чего Цаплиенко почувствовал очень сильный удар по себе.

По его словам, военные начали искать место, где можно спрятать гражданских, и именно тогда он заметил, что нижняя часть тела в крови.

Под обстрелом люди спустились в подвал, где военные оказали журналисту первую помощь.

"Это все происходило во время обстрелов, характер которых постоянно менялся. Сначала они работали реактивной артиллерией - это был "Смерч", как сказали нам военные. Затем прицельно начали работать артиллерией калибра 122 миллиметра... они просто били по селу, соседний дом разрушили, он сгорел... Потом начали работать минометы 120 мм, и на закуску, как говорится, вышел танк и начал где-то с дистанции 4-5 км бить по Анисову", - отметил Цаплиенко.

Обстрел длился около 1,5 часов, а раненого журналиста впоследствии доставили в больницу.

"Мы были в бронежилетах, шлемах с отметками пресса. Это были не военные жилеты, а синие люминесцентные, спереди и сзади было написано "Пресса" на всех, и машина была обозначена... Я убежден, что они не могли не увидеть гражданских... и что они на 100% знали, что это единственный путь, единственный гуманитарный коридор к городу, который они хотят блокировать и перекрыть. Они не остановятся перед убийством мирных людей для достижения своей цели", - подчеркнул он.

Журналист добавил, что перед обстрелом оккупанты запустили беспилотник и через несколько минут начали бить по селу из различного вооружения.

По мнению Цаплиенко, оккупанты планируют окружить Чернигов и довести ситуацию там до аналогичной в Мариуполе.

Он считает, что украинская армия сможет деблокировать Чернигов при условии, если удастся закрыть небо на страной.

Напомним, 25 марта Андрей Цаплиенко во время выполнения редакционного задания в Черниговской области получил осколочное ранение. Врачи сказали, что журналист родился в рубашке.

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