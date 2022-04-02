В окрестностях города Городня россияне оставили разбитую технику.

Российские оккупанты ушли из города Городня Черниговской области, который находится недалеко от границы с Беларусью. В настоящее время ситуация городе контролированная.

Об этом сообщил председатель Городнянской территориальной громады Андрей Богдан Суспільному.

По словам мэра, перед уходом российские захватчики взорвали переправу и отрезали часть общины от сообщения с Черниговом.

В окрестностях города Городня россияне оставили разбитую технику, ее будут использовать для того, чтобы попытаться починить мост и восстановить сообщение с областным центром.

Также Богдан сообщил, что сейчас ищут возможность доставить в Городню наличные деньги, чтобы выплатить пенсии и другие социальные выплаты людям. По словам Богдана, пока Городня была в оккупации, людям раздавали по 500 грн. Коммунальные службы работали, еды и продовольствия хватало, медикаменты были.

Председатель Городнянской громады отметил, что у людей настроение положительное, единственное - опасаются, чтобы российские войска не вернулись.

Также в городе оккупанты оставили танк. По словам Богдана, скорее всего он исправный, его охраняют местные, чтобы затем передать ВСУ.

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