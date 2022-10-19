Трое раненых – в больнице. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Чернигове в результате взрыва вражеского дрона пострадали пятеро жителей города.

Как сообщили УНИАН в Черниговской ОВА, пострадавших госпитализировали в одну из больниц с черепно-мозговыми травмами.

"Фиксируем первые последствия ударов дронами-камикадзе. Предварительно, без жертв, есть травмированные. Трое раненых – в больнице. Двое из пострадавших – в тяжелом состоянии, они сейчас находятся в реанимации", - говорится в сообщении. Видео дня

По информации сектора коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, на месте происшествия работают все профильные службы. Взрывотехники областной полиции изымают обломки летательного аппарата. Работает передвижная криминалистическая лаборатория.

Полиция обеспечивает публичную безопасность и охрану территории.

Обновлено. По данным оперативного командования "Север", днем 19 октября над промзоной Чернигова силы ПВО сбили вражескую ракету. Ее обломки разрушили складское помещение.

Россия атаковала Чернигов 19 октября

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 октября, в Чернигове произошел взрыв в одном из микрорайонов города. Предварительно известно, что взрыв спровоцировал вражеский беспилотник.

Также сообщалось, что над Черниговской областью уничтожили две российские ракеты.

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