Уничтожение произошло над селом Копти Черниговского района.

Над Черниговской областью украинские военные ликвидировали две вражеские ракеты.

Об этом сообщает оперативное командование "Север".

"Силы обороны Черниговщины сбили над Коптями две ракеты", - говорится в сообщении. Видео дня

Массовый пуск ракет из России 19 октября

В среду днем российские войска осуществили новый массовый пуск ракет в сторону украинских городов. Сообщается о пролете ракет над Сумской областью, работе ПВО на Киевщине и "прилеты" в Винницкой области.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По состоянию на 9 октября защитники освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Между тем оккупационные власти Херсона заявляют об "эвакуации" на левый берег Днепра якобы в связи с активными боевыми действиями рядом. По разным оценкам, в оккупированном городе находится до 25 тысяч российских военных и, как утверждала глава Херсонской городской ВА Галина Луговая, они напуганы и психологически разрушены.

В Луганской области оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, по словам председателя ОВА Гайдая, "превращая их в пепел".

Туда стягиваются свежемобилизованные россияне, заключенные, приехало много техники и ПВО. В течение суток ВСУ отбили атаку врага на Белогоровку.

В свою очередь, руководитель ГУР Кирилл Буданов пообещал значительное продвижение вооруженных сил Украины до конца 2022 года. Сейчас самые тяжелые бои идут в районе городов Бахмут и Соледар на Донбассе.

С начала вторжения ВСУ уничтожили уже 66 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Отдельно, силами ПВО сбиты 5 ракет, вражеский штурмовик; уничтожены несколько складов БК русских.

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