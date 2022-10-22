Власти Черкасской области позже сообщат о последствиях вражеской атаки.

Под утро, во время воздушной тревоги, враг атаковал Черкасскую область.

Об этом в своем Telegram сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Во время крайней воздушной тревоги враг атаковал Черкасскую область. О последствиях позже. Работают службы. Никаких фото или видео! Не подвергайте всех нас повторным вражеским атакам по локациям", - сообщил он.

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Обстрелы Украины со стороны РФ - важные новости

В октябре Россия в нашей стране начала массированно атаковать объекты критической инфраструктуры иранскими беспилотниками-камикадзе. В частности, под ударом оказались тепловые электростанции.

В результате атаки, которую противник совершил 10 октября, получили травмы 108 человек, 20 - погибли, было повреждено 205 различных объектов. Украина прекратила экспорт электроэнергии из-за повреждения важных объектов.

12 октября стало известно, что в Черкасской области во время воздушной тревоги успешно сработала система противовоздушной обороны.

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