Высокопоставленный российский чиновник назвал граждан Франции "мразью" и "уродами".

Заместитель главы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев "смешал с грязью" французов из-за реакции на удар по городу Белгород.

Чиновник из РФ в своем Telegram канале использовал в сторону граждан Франции кучу матерных слов. Кроме того, он написал, что россияне "никогда не любили французов". "Типа лягушатники, воевали с нами. И вообще эти… п-ры (не пионеры типа)", - говорится в сообщении Медведева.

Заместитель руководителя Совбеза России утверждает, что россияне в этом "сейчас убедились". "Написал МИД Франции. Удар по Белгороду с применением "кассетного боеприпаса" - это "право на самооборону". Мразь. В*блядки. Уроды", - утверждал он.

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Взрывы в Белгороде - сегодня это стоит знать

В российском городе 30 декабря 2023 года прозвучали мощные взрывы. Власти РФ утверждали, что якобы были атакованы гражданские, и есть 25 жертв и более 100 пострадавших.

Позже появилась информация, что Силы обороны Украины нанесли удар по вражеским военным объектам в Белгородской области, однако из-за непрофессиональной работы российской противовоздушной обороны обломки упали в центре Белгорода.

В Министерстве иностранных дел Франции позже прокомментировали атаку. "Существует государство-агрессор, Россия, которое осуществляет стратегию террора, умышленно нанося удары по жизненно важной гражданской инфраструктуре, нарушая международное гуманитарное право, и атакуемое государство, Украина, которое действует в целях самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН...", - отметили в МИДе.

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