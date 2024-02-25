По словам руководителя ГУР, сообщения, которыми пугают в информационном пространстве, не соответствуют действительности.

Угрозы повторного наступления российских захватчиков с севера нет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

В частности, он ответил на вопрос, может ли открыться еще один фронт, в частности, с северного направления.

"Послушайте, уже два года все пугают: сейчас придут оттуда-оттуда... Я уже замучился всем отвечать. Это не так. И снова вам скажу: это не так", - отметил Буданов.

Также у него спросили, как он оценивает проникновение российских диверсионно-разведывательных групп на Сумщине.

"Я оцениваю ДРГ как ДРГ. Вот они как называются, поэтому они и отвечают. Мы используем деДРГ. Противник использует ДРГ. Это не масштабное ведение боевых действий", - сказал Буданов.

Новое наступление РФ с севера

Как сообщал УНИАН, 13 февраля военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона сказал, что на севере есть угроза наступления РФ. По его словам, оккупанты могут начать новое наступление в районе Сумской области.

При этом, как сказал военный, сейчас он не видит подготовки РФ к такому удару, ведь Кремль не накапливает в этих районах достаточного количества войск.

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