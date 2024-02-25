Украинские воины останавливают любые попытки врагов захватить село в Запорожской области, подчеркнул политик.

Полномасштабная война в Украине против россиян продолжается, и село Работино (Запорожская область) сейчас находится в центре внимания. Противники очень активизировались на Работинском направлении, они пытаются активно проводить наступательные действия и благодаря этому получили возможность иногда доходить до Работиного.

Силы обороны Украины останавливают любые попытки оккупантов захватить этот населенный пункт, заверил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в эфире канала "Еспресо". "...Противник уничтожается, даже если заходит в Работино. В целом ситуация немного хуже, чем была месяц назад, но лучше, чем год назад", - заявил собеседник.

Депутат сказал, что сегодня - в воскресенье, 25 февраля, в центре этого села нет никаких боев. "Я не имею информации, что оккупанты смогли прорваться в центр Работино. Это вообще трудно измерить. Поскольку Работино не очень большое село. Поэтому расстояние от центра до окраин Работино может быть до 100 метров. Если несколько оккупантов и добежали до центра Работино, их ликвидировали, то это точно не бои в центре села. Бои в центре Работино будут, когда враг выйдет на окраины села...", - добавил депутат.

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Стоит отметить, что украинским воинам удалось освободить это село в конце августа прошлого года в результате контрнаступления. Тогдашняя заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение населенного пункта 28 августа 2023-го.

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18 февраля сообщалось, что враги активизировались на Запорожском направлении - пытались наступать, но потерпели провалы и отступили. Позже аналитики DeepState поделились, что южнее и западнее села Работино продолжаются бои, а противнику удалось продвинуться возле сел Ивановское и Вербовое.

Поздно вечером 24 февраля в DeepState утверждали, что оккупанты, не вступая в бой, заходят в село с надеждой закрепиться. По сведениям аналитиков, врагов или ликвидируют, или берут в плен.

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