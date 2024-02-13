Для наступления на севере противнику нужно иметь десятки тысяч оккупантов и много техники, подчеркнул эксперт.

РФ может начать новое наступление с севера, в частности, - в районе Сумской области.

Таким мнением поделился военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник в эфире телемарафона. "От сумасшедших можно ждать чего угодно. Они диверсионно-разведывательные отряды засылают бесконечно. Если они и созреют даже до какого-то дивизионного удара в 15 тысяч человек, то понимаем, что чем больше м*сковитов мы сейчас вложим в наши земли, тем легче нашим внукам в следующей войне будет с ними воевать", - сказал Черник.

Он также добавил, что по состоянию на сейчас не видит подготовки РФ к такому удару, поскольку Кремль не накапливает в этих районах достаточного количества войск. "На эту минуту я не вижу накопления ресурсов. Этот ресурс должен быть серьезен, и Россия уже не сможет его скрыть. Это должен быть как минимум 40-тысячный корпус. В начале этой войны, когда мы не были готовы, они ворвались исполинским, лучше всего подготовленным составом с техникой, и они не справились со стратегической задачей", - пояснил офицер.

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По его словам, для наступления на севере, РФ должна собрать 40-тысячный корпус с 825 танками, 2500 БМП и иметь до тысячи артиллерийских установок.

Напомним, ранее о том, грозит ли украинцам наступление на Киев 2024, высказался Сергей Филимонов (позывной "Филя") - командир батальона "волки да Винчи" из состава ВСУ.

По его мнению, в этом году противники на это не решатся, но не исключено, что когда-то россияне могут снова пойти на такой шаг. Стоит отметить, что российские оккупанты 24 февраля 2022 года вторглись на север Украины с территории Беларуси.

Важные новости Украины - сейчас это стоит прочитать о войне

Полномасштабная война против РФ в Украине продолжается уже 720 дней (почти два года).

В Авдеевку на днях прибыло мощное подкрепление, сообщил спикер 110 отдельной механизированной бригады Иван Секач. Благодаря этому, часть подразделений бригады отправили на ротацию.

По информации Forbes, РФ гонит бригаду морпехов на "мясные штурмы" под прицелом снайперов. Подразделения нуждались в восстановлении несколько раз за время полномасштабной войны.

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