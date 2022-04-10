По словам Безуглой, Киев сейчас является крепостью и не собирается сдаваться.

Россияне могут вернуться к вопросу взятия Киев в случае поражения Украины на Востоке, что является невозможным.

Об этом заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила в эфире телевизионного марафона.

"Киев всегда целью, со всем тем, учитывая неуспех на северном направлении, конечно, сейчас это битва за Восток. В первую очередь, битва за Донбасс, и только в случае поражения нашей, что невозможно, соответственно, они могут вернуться к вопросу Киева. Но это вопрос нашей логики и логики какого-то здравого смысла",- говорит она.

Безуглая добавляет, что насчет того, как ведут себя россияне, об опасности всегда надо помнить.

"Киев сейчас крепость и Киев не собирается сдаваться. Однако, конечно, потихоньку возвращается к нормальной жизни", - отметила она.

Как писал УНИАН, разведка сообщает, что снова будут попытки наступления армии РФ на Киев и Харьков. Военный эксперт Олег Жданов так же акцентировал, что это возможно только при одном условии - если у оккупантов будут какие-то успехи на Донбассе.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что вероятность возвращение российских оккупантов в Киев - 1%, но от Кремля можно ожидать и такого идиотизма.

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