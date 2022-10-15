Также Притула рассказал, могут ли волонтеры помочь купить систему противовоздушной борьбы.

Волонтер Сергей Притула надеется, что Украина сможет "громко" ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

"Если все сложится правильно, – возможно, наш ответ на иранские беспилотники будет громким", – заинтриговал Притула. Видео дня

Другие подробности он пока не имеет права рассказывать.

Отметим, что после объявления последнего сбора средств фонд Притулы собрал 352 млн "в отместку" РФ. Непосредственно на дроны-камикадзе уйдет только 100 млн.

"Мы никогда не берем на себя ответственность за выбор направления, куда направлять такие колоссальные суммы. Как и в истории с Bayraktar у нас высвободился огромный бюджет, но Минобороны попросили остановиться и посмотреть, куда можно направить эти средства. И путем встреч и переговоров была нащупана история со спутником", - отметил волонтер.

Но, по его словам, украинцы донатили именно на "бавовну". Поэтому они не могут использовать эти деньги на зимнюю форму, тепловизоры или дроны.

"Они должны идти на уничтожение живой силы и техники врага. Минобороны набрасывает нам разные варианты. Конечно, мы выйдем в паблик и сообщим, куда будут направлены эти средства", - пояснил Притула.

Также Притула объяснил, могут ли волонтеры помочь купить систему противовоздушной борьбы. По его словам, это рынок очень узкой номенклатуры и вопрос не в деньгах, а в политической воле. В качестве примера он привел ситуацию с танками.

"Украина способна купить танки Leopard 2. Они есть в той же Испании", – объясняет Притула. - "Но чтобы их нам продали – надо добро от страны-производителя. А немцы пока не имеют политической воли".

Германия не имеет воли, в частности, потому что флюгером в этом вопросе для многих государств являются США, считает волонтер.

"А США не делятся с нами даже своими танками Abrams. Как только оттуда пойдет поток – это будет сигналом, что можно", - подытожил Притула.

Как сообщал УНИАН, после массированного ракетного удара по Украине с применением "шахидов" Притула вместе с Сергеем Стерненко открыли сбор на "месть россиянам" - украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. По словам волонтеров, чем больше денег соберут, тем больше дронов смогут купить.

Только за сутки на дроны-камикадзе RAM ll UAV для Сил обороны Украины украинцам удалось собрать 352 миллиона гривень.

Иранские дроны-камкадзе в Украине: что известно

В середине августа стало известно, что Россия приобрела у Ирана тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально эта сторона продолжает отрицать предоставление беспилотников стране-оккупанту. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Впервые на Николаевщине иранский дрон-камикадзе "Shahed-136" российская армия применила 20 сентября, нанеся удар по прибрежной зоне Очакова.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников. Министр обороны Алексей Резников заявил, что на вооружении у Российской Федерации остается еще около трехсот иранских дронов.

По словам главнокомандующего ВСУ Залужного, Польша предоставила Украине комплексы, из которых украинцы сбивают иранские дроны.

В СНБО добавили, что Силы обороны сбивают по меньшей мере 85% выпущенных Россией иранских беспилотников-камикадзе.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинская ПВО успешно справляется с иранскими дронами.

На днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что страны-члены Альянса передадут Украине оборудование для борьбы с беспилотниками.

Справка УНИАН. Дрон-камикадзе - барражирующий боеприпас. Он предназначен для поражения целей на дальнем расстоянии. Приводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам. Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.

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