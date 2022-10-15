По словам Федорова, целью было собрать 100 миллионов.

Менее чем за двое суток собрано 150 миллионов гривен на мощную систему антидронную "Ловец Шахедов".

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"150 миллионов гривен меньше чем за двое суток на мощную антидронную систему собрали monobank, Лачен и UNITED24", - отметил он.

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По словам Федорова, целью было собрать 100 миллионов.

"Но благодаря вашей космической поддержке на банки моно упало в половину больше. Спасибо за каждый донат. 1000 эксклюзивных браслетов из последней довоенной партии Азовстали с надписью "Верю в ВСУ", 100 из которых лично подписал Валерий Залужный разыграем уже в скором времени", - заявил он.

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ - что известно

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области ими атаковали теплоэлектростанцию.

14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины по инициативе United24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку "Ловца Шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты.

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