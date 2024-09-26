ВСУ 'отминусовали' кучу россиян и вражеской техники: Генштаб обновил потери РФ

В частности, уничтожено 10 вражеских танков, 44 ББМ и 67 БПЛА.

Общие боевые потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 26 сентября среди личного состава составили около 647 тыс. 800 человек.

Как сообщил Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 1 тыс. 400 российских оккупантов.

Также уничтожено немало вражеской техники, в частности:

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- танков - 8 тыс. 825 (+10 единиц за сутки);

- боевых бронированных машин - 17 тыс. 348 (+44);

- артиллерийских систем - 18 тыс. 620 (+71);

- средства ПВО - 959 (+7);

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15 тыс. 946 (+67);

- крылатые ракеты - 2 тыс. 599 (+4);

- автомобильной техники и автоцистерн - 25 тыс. 353 (+105);

- специальная техника - 3 тыс. 190 (+22).

Война в Украине: новости

В ночь на 26 сентября оккупанты снова атаковали Украину ударными дронами. В частности, в столице и пригороде работали силы ПВО. В Печерский район Киева вызвали экстренные службы. В результате воздушной атаки российских беспилотников произошла разгерметизация газовой трубы. Впоследствии стало известно, что кроме разгерметизации газовой трубы в жилом доме, повреждено около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада.

Силы противовоздушной обороны зафиксировали, что всего в направлении столицы направлялось более полутора десятков вражеских беспилотников. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась в течение 5 часов. Силами и средствами ПВО было обезврежено примерно десяток российских ударных дронов.

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