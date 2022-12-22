Ракета была выпущена с самолета Су-35.

Ночью силами украинской пво в небе над Николаевской областью было уничтожено вражескую ракету Х-59. Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в Facebook.

"Ночью враг направил ракетный удар в нашей зоне ответственности по направлению Черного моря. С самолета Су-35 выпустил ракету Х-59, которую силами противовоздушной обороны сбит над Николаевщиной", - отметили в командовании.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 декабря, в своей утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 15 авиационных ударов по территории Украины.

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Также украинская авиация авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

По последним данным, Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.

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