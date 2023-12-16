Юрий Игнат отметил, что оккупанты пытаются обойти ПВО Украины.

Российские оккупанты 16 декабря атаковали Украину, запустив дроны-камикадзе с трех направлений. Россияне могут запускать "шахеды" даже с грузовиков.

"Противник продолжает фактически каждую ночь наносить удары этими типами БПЛА. По всей территории страны были беспилотники и летели сегодня с трех направлений, это и Брянская область, Приморско-Ахтарск и район Курска", – рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

При этом он указал, что площадки запуска российских дронов неважны, потому что оккупанты могут использовать мобильные площадки.

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"Мы видели, что беспилотники типа "Шахед" выпускали фактически из фуры, из машины. Это контейнер, он может быть, где угодно и осуществить эти пуски", – указал военный.

По его словам, россияне запускают свои беспилотники из временно оккупированного Крыма, и летят на Север, а точкой входа являются Херсонская или Одесская области.

Кроме того, Игнат указал, что, несмотря на постоянные районы пусков "шахедов", захватчики пытаются менять маршруты, двигаясь на 5-10 километров левее или правее, чтобы обойти украинские системы ПВО и мобильные огневые группы.

Ночная атака РФ на Украину - главные новости

В ночь на 16 декабря российские оккупанты снова атаковали спящие города Украины. После объявления воздушной тревоги в ряде областей из-за атаки "шахедов" в предместье Киева прогремели взрывы.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, захватчики вернулись к тактике образца мая 2023 года.

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