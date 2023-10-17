В 02:20 там объявили воздушную тревогу.

В ночь на вторник, 17 октября, Россия запустила в сторону Украины беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Telegram.

В 02:18 военные сообщили об угрозе применения россиянами ударных беспилотных летательных аппаратов для Одесской области. Уже в 02:32 они предупредили Белгород-Днестровский район, что в этом направлении летят российские дроны.

Сейчас воздушная тревога объявлена только на территории Одесской области.

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Обновлено в 02:48: В направлении Одессы летят российские дроны.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Напомним, прошлой ночью российские захватчики нанесли комбинированный удар по Украине, используя ударные беспилотники и ракеты.

Утром воздушные силы ВСУ сообщили, что оккупанты задействовали одну баллистическую ракету "Искандер М", пять управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 ударных беспилотников типа "Shahed-136/131".

Украинская противовоздушная оборона уничтожила две ракеты Х-59 и 11 беспилотных летательных аппаратов.

Вечером стало известно, что Бериславский район Херсонской области атаковали пять российских самолетов: они сбросили девять управляемых авиационных бомб на населенные пункты.

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