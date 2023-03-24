Юрий Игнат отметил, что оккупанты использовали противолокационную ракету.

Российские оккупанты вечером 23 марта и ночью 24 марта ударили по территории Украины ракетами, авиацией и дронами. Целями захватчиков стали Одесская и Сумская области, а также Кривой Рог.

"Началось все (атака - УНИАН) с вечера, когда противник атаковал Одесскую область. Уничтожены две ракеты Х-59", - сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

При этом он указал, что атака россиян продолжилась и с севера Украины.

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"Около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО, таким образом более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями", - отметил военный.

Кроме того, он рассказал, что войска оккупантов использовали противолокационную ракету Х-31, а также били иранскими дронами-камикадзе.

"К сожалению, есть и "Шахеды", которые атаковали север страны и также Кривой Рог. Есть попадание в определенные объекты. Там, предварительно, по информации местных властей, без жертв", - подытожил Игнат.

Атака России по Украине 24 марта - что известно

В ночь на 24 марта в ряде украинских областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронами со стороны России.

Журналисты издания "Суспільне" сообщили о возможных взрывах в Сумском районе.

Позже глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что оккупанты ударили беспилотниками по городу. В результате чего есть попадания дронов.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, всего россияне запустили шесть БПЛА, из них один сбили, а пять попали по городу. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

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