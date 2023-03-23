Оккупанты пытались атаковать регион истребителями Су-35 с направления Черного моря.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила две авиационные ракеты Х-59, которыми российские оккупанты атаковали Одесщину. Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

"Около 21:30 враг пытался атаковать Одесскую область российскими истребителями Су-35 с направления Черного моря. Силами и средствами противовоздушной обороны со 100-процентной результативностью сбиты обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", - говорится в сообщении.

Российские ракетные атаки - детали

Российское командование пересмотрело список приоритетных целей для своих ударов дронами и ракетных обстрелов Украины.

Видео дня

Россия будет менять тактику ракетных ударов, и это уже становится заметно. Об этом заявил директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

В Черном море враг увеличил количество ракетоносителей до четырех. Сейчас среди корабельной группировки в 15 единиц - два надводных и два подводных ракетоносителя, общий залп которых может достигать 24 "Калибра".

Вас также могут заинтересовать новости: