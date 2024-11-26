По словам эксперта, сейчас в приоритете у оккупантов - Курахово, Покровск, Часов Яр и Курщина.

Запорожье это огромный мегаполис с соответствующими возможностями, где сконцентрированы серьезные силы ВСУ. Поэтому, по мнению генерала армии Украины, главы службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николая Маломужа, сейчас армия РФ не имеет возможности захватить город.

Как рассказал он журналистам, глава РФ Владимир Путин пытается выполнить ряд стратегических задач. Это соответственно, захват Донецкой и Луганской областей, продвижение на Харьковщине, движение на Запорожье и на Днепр. Эксперт рассказал, что это - стратегические направления по оккупации территорий Украины и выдавливания ВСУ с Курщины. Если брать по линиям ведения огня стратегического и тактического уровня, то действует 10 вражеских группировок. Как акцентирует Маломуж, противник не может одновременно наступать по всем секторам. Сегодня в приоритете у оккупантов - Курахово, Покровск, Часов Яр, Курское направление и частично - операции по Харьковщине, особенно в районе Купянска.

По словам Маломужа, Запорожское направление сегодня стало приоритетным не только потому, что там сконцентрированы промышленные мощности Украины, там еще и логистические пути.

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"Особенно это железные дороги с востока в Крым, которые были отработаны как логистические стратегические ресурсы с учетом того, что там еще новая железная дорога, которая построена недавно. Это как раз перемещение сил и средств в Запорожскую, Херсонскую области и на Крым, если будут ограничены ресурсы Керченского моста и паромных переправ. Поэтому мы видим, что угроза есть, но сил и средств достаточных сегодня у врага нет", - отмечает Маломуж.

Он подчеркнул, что концентрацию сил в 130 тысяч человек скрыть невозможно. В то же время на дальних подступах есть определенные группировки противника (по 30-40 тысяч человек), но они не сгенерированы в единую ударную силу. Как добавил эксперт, россиянам еще нужно держать фронт, потому что, если они пойдут одним наступлением, то ВСУ смогут использовать ситуацию ослабления других фронтов, нанести соответствующие удары, освободить оккупированные врагом территории и тому подобное.

"Поэтому, на сегодня, я не вижу готовности РФ для стратегического наступления на Запорожье, но все равно надо готовиться", - акцентирует Маломуж.

Он добавил, что на Запорожье, Харьковщине, Днепропетровщине и вокруг Киева надо строить широкоэшелонированные многоярусные укрепления, с использованием бетона и т.д., чтобы они защищали от КАБов, ракетных систем, артиллерии. По мнению Маломужа, такие укрепления в перспективе обеспечат защиту, и враг будет видеть, что город не взять.

"Я считаю, что Запорожье враг не возьмет. Это, к примеру, не Угледар или другой небольшой город, который находится близко от фронта. Запорожье - это огромный мегаполис, с огромными возможностями и, тем более имеем там достаточно серьезные силы. Думаю, враг не сумеет там организовать даже тактических наступательных операций, тем более - стратегических по окружению, захвату", - отмечает генерал.

Наступление россиян на Запорожье - что известно

Напомним, по словам руководителя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко, заявления о наступлении на Запорожье делаются, скорее, для нагнетания ситуации. Российские оккупанты сталкиваются со сложностями на Запорожском направлении, но наступление на областной центр маловероятно.

Он отметил, что у врага отсутствуют ресурсы для полномасштабного наступления, хотя тактический захват нескольких сел они могут использовать для создания панических настроений в обществе.

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