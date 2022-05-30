В городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов.

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия утреннего обстрела города российскими оккупантами.

Фото и подробности он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его информации, в результате обстрела в одном из районов Николаева был поврежден 21 частный дом.

"В основном это кровля и окна. Имеются повреждения и наружные стены", – отметил мэр.

Сенкевич сообщил, что по состоянию на 14:00 известно об одном раненом.

"В городе объявлена угроза артиллерийских обстрелов. Прошу всех быть максимально осторожными!" – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате утреннего обстрела жилого квартала Николаева 29 мая один человек погиб, двое ранены.

Вас также могут заинтересовать новости: