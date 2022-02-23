С его слов, есть напряжение, но сохраняется спокойствие.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, как живет город в условиях сложившейся сегодня ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время онлайн-включения эфире "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Что касается жизни в Харькове, конечно, есть напряжение", - сказал он.

С его слов, это связано в потоком разной информации по поводу российской агрессии.

"Самое главное сегодня, чтобы люди были спокойны. И я очень много встречаюсь сегодня с жителями Харькова, успокаиваю людей. Харьков живет сегодня обыкновенной спокойной жизнью. У нас четкое спокойствие, у нас нет никакой паники, и это самое главное", - заявил Терехов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение на 30 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 335 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Речь идет о законе об утверждении указа президента Украины "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" (№7108).

Указом президента предполагается ввести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева чрезвычайное положение с 00 часов 00 минут 24 февраля сроком на 30 суток.