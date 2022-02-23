Учреждение находится под усиленной охраной полиции и нацгвардейцев.

У входа в Генеральное консульство Российской Федерации в Харькове положили траурный венок, а рядом оставили надпись на русском языке: "Идите домой! Водки нет".

Как сообщает "Суспильне", венок появился на крыльце ведомства днем 23 февраля. Его принес представитель общественной организации "Свитанок".

"Это просто прощальный подарок нашим "хорошим друзьям" из российского консульства, которое уже мы несколько раз требовали закрыть. Надеюсь, дипломатические отношения будут разорваны до нашей победы. Это инициатива одного из наших активистов относительно всего этого, и мы, конечно, его в этом поддержали", - рассказал руководитель организации Вадим Поздняков.

Отмечается, что учреждение находится под усиленной охраной полиции и нацгвардейцев, а по состоянию на вечер российский флаг во дворе консульства до сих пор развевался.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля Россия начала немедленную эвакуацию персонала из всех диппредставительств Украины. В российском посольстве в Киеве подтвердили информацию о том, что перед запланированной эвакуацией их сотрудники сжигали документацию.

Накануне, 22 февраля, российский МИД заявил о планах вывезти сотрудников посольства РФ в Киеве и генконсульств в Одессе, Львове и Харькове якобы для "защиты их жизни и безопасности".

В феврале МИД РФ сократил штат российских консульств и посольств в Украине, якобы опасаясь "некоторых подготовленных силовых акций".

Вас также могут заинтересовать новости: