На части украинской территории противник пытается собирать персональные данные людей, сообщил советник руководителя Офиса президента.

В южных регионах Украины российские оккупанты собирают паспортные данные украинцев, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, одна из причин сбора данных - попытка организации фиктивных "референдумов".

"Технология бессмысленная. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", - подчеркнул советник председателя ОП.

Напомним, РФ вторглась на украинскую территорию рано утром 24 февраля.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Харьков, Херсон, Чернигов, Николаев и Мариуполь. Ряд населенных пунктов оказались под контролем противника.

28 марта стало известно, что от оккупантов был освобожден Ирпень, город зачищали от вражеских сил.

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