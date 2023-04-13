Оккупант устремился "на встречу" смерти, услышав звук упавшей гранаты.

Оккупант, воюющий на одном из направлений в Украине, отличился особым мастерством ведения войны и запрыгнул в окоп, в который за секунду "до" приземлилась граната.

Соответствующий ролик опубликовал "Інформаційний Спротив". В кадре видно, как в "нору" оккупанта сначала прилетает граната, а следом и сам россиянин.

Вероятно, вражеский солдат не смог правильно сориентироваться. Ведь Минобороны РФ совсем не готовит мобилизованных перед тем, как перебросить на фронт в Украину.

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Минобороны РФ бросает на фронт в Украину отбросов

Не секрет, что в полномасштабной войне с Украиной РФ предпочитает использовать не только более мене подготовленный кадровый состав, но и отбросов: зеков, воров, алкоголиков и прочий "цвет" своей нации, который легко мобилизировать.

Недавно бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что у лидера РФ Владимиру Путина уже не осталось "резервов". Поэтому он бросит на фронт в Украину новую партию мобилизованных на ржавой технике. С их подготовкой Минобороны РФ особо заморачиваться не будет, считает он.

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