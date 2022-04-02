Вашим сыновьям не на чем будет воевать просто, обратился Арестович к русским женщинам.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что российских призывников "конечно кинут" на войну с Украиной.

Такое мнение Арестович озвучил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Здесь не должно быть никаких иллюзий. Конечно кинут. Уважаемые российские бабы, во-первых, сейчас где-то 50-60% срочников будет. Во-вторых, у Путина не осталось никаких резервов вообще. Потому что на офицерские должности в те подразделение, которые Россия кидает, берут лиц без высшего образования", - отметил Арестович.

Он также обратил внимание на тот факт, что у русских нет техники.

"Вашим сыновьям не на чем будет воевать просто. Кинут сюда на ржавой военной технике… То есть, если это произойдет – это будет чистое смертоубийство", - обратился он к россиянкам.

Если в этой волне срочников будет 50-60%, то в следующей, считает Арестович, таких будет целых 80-90%.

"То есть, это ваши сыновья, не получив, как следует, военной подготовки, не имея, как следует, вооружения, придут на съедение нашим 35-45-летним мужикам, которые составляют цвет украинской пехоты, злые просто до невозможности, которые только что спалили элитные дивизии, из контрактников состоящих, с боевым опытом и так далее. Можете представить, ваши сыновья… они боевого опыта не получили, они стрельнуть не успеют", - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам в связи с начатым в РФ весенним призывом.

Накануне Путин подписал указ о начале весенней призывной кампании в стране. В ходе полномасштабной войны против Украины Россия несет серьезные потери личного состава.

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