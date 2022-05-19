МG-3 - один из самых распространенных и известных пулеметов в мире.

Вооруженные Силы Украины уже активно используют в боях против армии РФ не только западную артиллерию и противотанковое вооружение, но и стрелковое оружие. В рамках помощи страны НАТО передали нашим бойцам новые штурмовые винтовки и пулеметы. Одним из этих образцов является немецкий Maschinengewehr 3, известный по сокращенному названию как MG-3.

MG-3, как один из лучших пулеметов в мире

Maschinengewehr 3 созданный под патрон 7,62×51mm NATO - модернизация легендарного немецкого пулемета Второй мировой войны MG-42, который безусловно считается одним из лучших за сочетание исключительно высоких характеристик и реальной боевой эффективности.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall в конце 1950-х годов переработал MG-42 под єдиный натовский боеприпас. А после нескольких модернизаций в 1968 году начал выпуск МG-3, который, кроме калибра, имел минимальные отличия от оригинальной конструкции.

В результате пулемет МG-3 стал одним из самых популярных єдиных пулеметов в мире, который выпустили "тиражом" более одного миллиона единиц, включая производство лицензионных копий в восьми странах. А на вооружении он был или находится в около 50 армиях и использовался более чем в 15 конфликтах .

Особенности пулемета MG-3

Пулемет MG-3 использует автоматику с коротким ходом ствола и жестким запиранием при помощи пары роликов, которые расположены в боевой личинке. Огонь ведется с открытого затвора, а режим огня лишь непрерывный - автоматический.

Главной особенностью пулемета является его сверхвысокая скорострельность в 1000-1200 выстрелов в минуту. Замедлить ее до 800-950 выстрелов в минуту возможно только заменой затвора на более тяжелый массой около 900 граммов, против штатного в 650 граммов.

Конечно непрерывной очередью длиной во всю ленту огонь ведут только в кино. Тем более что при такой стрельбе самой длинной штатной ленты на 250 патронов MG-3 хватит всего на 12-13 секунд. Поэтому на практике пулеметчики работают короткими очередями.

Для того чтобы сохранить ствол от деформации от перегрева каждый пулемет комплектуется несколькими сменными стволами. Они поочередно меняются каждые 250 выстрелов.

MG-3 не отличается малым весом, который составляет 11,5 кг. К нему же существует и станок – Feldlafette, который в обороне превращает его в еще более смертоносное оружие. Дело в том, что он позволяет вести более точный огонь на большу дальность, а также оснащен перископическим 4-кратным прицелом, который позволяет вести более безопасный огонь из окопа.

Пулемет MG-3 - характеристики