Командующий ВМС отметил, что ход боевых действий имел бы совсем другой характер.

Украина выиграла бы войну быстрее, если бы ей разрешили бить по территории России западным оружием. Ход боевых действий был бы совсем другим.

Такую мысль в интервью телеканалу Sky News озвучил командующий Военно-Морских сил Алексей Неижпапа. Великобритания, США и другие союзники согласились предоставить Украине дальнобойные ракеты, в частности британские Storm Shadow и американские ATACMS только в прошлом году. Военные используют их для поражения целей на оккупированных Россией территориях Украины, но не в глубине РФ.

"Если бы Украина имела определенные виды дальнобойного вооружения, которое можно применять вглубь территории РФ, то противник вел бы себя по-другому, в том числе и на поле боя", − заявил Неижпапа.

Командующий ВМС отметил, что Россия четко анализирует и знает боевые возможности Украины. Поэтому враг "реагирует на наши действия".

"Путин ведет себя как мелкий гангстер, который знает, что если ему будут отвечать удар за ударом, то он не начнет драку... Если он поймет, что Украина может дать отпор и заставить его по-настоящему почувствовать боль, Конечно, он все это прекратит", − подытожил Неижпапа.

Дальнобойные ракеты для Украины

Как писал УНИАН, немецкое правительство неоднократно отказывалось передать Украине свои крылатые ракеты Taurus несмотря на то, что близкие по характеристикам ракеты Storm Shadow и SCALP уже предоставляют Британия и Франция. По данным СМИ, против передачи ракет выступает лично канцлер Олаф Шольц.

В самой Германии оппозиция и СМИ постоянно критикуют правительство из-за этого отказа, но сдвинуть ситуацию не удается.

Вас также могут заинтересовать новости: