Недовольство вызвано дефицитом товаров и ростом безработицы.

В России из-за санкций, которые ввели после полномасштабного вторжения РФ в Украину, приближается очередной пик недовольства кремлевским режимом.

Об этом в интервью НВ сообщил эксперт Иван Преображенский.

"Российские власти имеют свою закрытую социологию. Она тоже несколько смещена и не всегда корректна, но они в целом представляют, что конец этого года и начало следующего - это потенциальный пик недовольства", - отметил он.

Причиной этого станет полный дефицит товаров, которые производились в России до ухода компаний с рынка.

Еще одним толчком к недовольству станет резкий рост безработицы в стране. Вскоре западные компании перестанут выплачивать шестимесячные увольнительные бонусы. После этого люди окажутся без работы и без возможности занять аналогичную должность в короткие сроки.

"Речь идет о сотнях тысяч людей. На самом деле по мультипликатору, это гигантский, самый большой рост безработицы, наверное, как минимум с 1998 года, который будет в России", - подчеркнул политолог.

Еще одной причиной недовольства Преображенский называет падение уровня жизни. Ожидается, что все эти факторы сойдутся в конце года.

Напомним, ранее СМИ показали, как "импортозамещение" добивает россиян.

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