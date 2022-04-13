Ранее Стефанчук написал в Facebook, что Папуашвили назвал "неуместным" приглашение посетить Бучу и Ирпень.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили готов посетить вместе с делегацией Украину.

Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в Facebook.

По его словам, Папуашвили в разговоре с ним подтвердил свою готовность вместе с парламентской делегацией посетить Украину.

"Очень рад, что небольшие недоразумения между Украиной и Грузией исчерпаны. Этот визит даст возможность парламентариям Грузии воочию увидеть то, что происходит в Украине, и подтвердит наши дружеские отношения!"- подчеркнул Стефанчук.

По его убеждению, будут найдены все точки соприкосновения для того, чтобы в дальнейшем продолжать строить наше светлое совместное будущее". "Общего у нас гораздо больше, чем того, что нас разнит", - подчеркнул Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Стефанчук сообщил, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал "неуместным" приглашение председателя ВР посетить Бучу и Ирпень.

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