Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили готов посетить вместе с делегацией Украину.
Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в Facebook.
По его словам, Папуашвили в разговоре с ним подтвердил свою готовность вместе с парламентской делегацией посетить Украину.
"Очень рад, что небольшие недоразумения между Украиной и Грузией исчерпаны. Этот визит даст возможность парламентариям Грузии воочию увидеть то, что происходит в Украине, и подтвердит наши дружеские отношения!"- подчеркнул Стефанчук.
По его убеждению, будут найдены все точки соприкосновения для того, чтобы в дальнейшем продолжать строить наше светлое совместное будущее". "Общего у нас гораздо больше, чем того, что нас разнит", - подчеркнул Стефанчук.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля Стефанчук сообщил, что спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал "неуместным" приглашение председателя ВР посетить Бучу и Ирпень.