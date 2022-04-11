По словам председателя ВР, грузинский спикер считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку", которую Грузия оказывает Украине.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на отказ спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили посетить Бучу и Ирпень.

Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook.

"Неуместно. Именно так охарактеризовал мое приглашение посетить Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку, которую нам оказывает Грузия", - отметил Стефанчук.

Он добавил, что в качестве примера такой мощной поддержки грузинский спикер привел голосование Грузии в пользу Украины на международных площадках, вроде ООН.

"Коллега, Украина ценит любую помощь, которую получает от других стран в это нелегкое время. Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах", - отметил председатель ВР.

Стефанчук добавил, что Украина ценит и всегда ценила искреннюю поддержку братского грузинского народа.

"Мы знаем, грузины всегда искренние, смелые и отважные воины, многие из которых сегодня бок о бок стоят с нашими защитниками, защищая Украину от российскоuj нашествия. Точно как и многие украинцы в 2008 году стояли рядом с грузинами против той же России, которая посягнула на вашу независимость, проглотила кусок вашей территории, убивала ваших людей", - напомнил спикер.

Он добавил, что Украина тогда с первых дней грузинского противостояния с Россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном, и на военном уровнях.

Стефанчук также напомнил, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны ("Бук" и "Оса") грузины защищали свое небо.

"Но мы не меряемся размерами поддержки. Поддержка всегда должна быть искренней. А каждый, кто оказывает такую поддержку, действует так, как позволяют ему обстоятельства, совесть и чувство долга. В конце концов, оценку нам, политикам, всегда дадут наши народы и история. Единственное, что порождает у меня чувство неизъяснимого волнения, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружественную страну, и посмотреть на ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что Друг должен сделать это без приглашения", - констатировал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что власти Грузии не намерены вводить санкции против Российской Федерации, потому что экономические ограничения против РФ якобы не входят в интересы страны и народа.

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