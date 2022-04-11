Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отреагировал на отказ спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили посетить Бучу и Ирпень.
Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook.
"Неуместно. Именно так охарактеризовал мое приглашение посетить Бучу и Ирпень спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он считает невозможным ехать в Украину до тех пор, пока "отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку, которую нам оказывает Грузия", - отметил Стефанчук.
Он добавил, что в качестве примера такой мощной поддержки грузинский спикер привел голосование Грузии в пользу Украины на международных площадках, вроде ООН.
"Коллега, Украина ценит любую помощь, которую получает от других стран в это нелегкое время. Мы ежедневно просим об усилении санкций, предоставлении военной, политической и финансовой поддержки. Есть страны, которые помогают нам по всем направлениям. Есть страны, которые помогают только в единичных вопросах", - отметил председатель ВР.
Стефанчук добавил, что Украина ценит и всегда ценила искреннюю поддержку братского грузинского народа.
"Мы знаем, грузины всегда искренние, смелые и отважные воины, многие из которых сегодня бок о бок стоят с нашими защитниками, защищая Украину от российскоuj нашествия. Точно как и многие украинцы в 2008 году стояли рядом с грузинами против той же России, которая посягнула на вашу независимость, проглотила кусок вашей территории, убивала ваших людей", - напомнил спикер.
Он добавил, что Украина тогда с первых дней грузинского противостояния с Россией оказывала поддержку Грузии: и на политическом, и на информационном, и на международном, и на военном уровнях.
Стефанчук также напомнил, что благодаря украинским противовоздушным системам обороны ("Бук" и "Оса") грузины защищали свое небо.
"Но мы не меряемся размерами поддержки. Поддержка всегда должна быть искренней. А каждый, кто оказывает такую поддержку, действует так, как позволяют ему обстоятельства, совесть и чувство долга. В конце концов, оценку нам, политикам, всегда дадут наши народы и история. Единственное, что порождает у меня чувство неизъяснимого волнения, так это вопрос: уместно ли называть "неуместным" приглашение приехать в дружественную страну, и посмотреть на ее беду, разделить ее горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что Друг должен сделать это без приглашения", - констатировал Стефанчук.
Ранее сообщалось, что власти Грузии не намерены вводить санкции против Российской Федерации, потому что экономические ограничения против РФ якобы не входят в интересы страны и народа.