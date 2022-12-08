Возвращение России к международному праву будет только после выплаты репараций, сказал Михаил Подоляк.

В ОП заявили, что переговоры Украины и РФ можно провести в Ялте после деоккупации Крыма.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. По его словам, предметом разговора будут репарации и наказания российских элит на трибунале.

"Россия должна вывести войска и освободить территории. Элиты РФ должны пройти через трансформацию. И тогда состоятся переговоры – конструктивный диалог, который зафиксирует возвращение РФ к международному праву, размер компенсационных выплат и согласует график заседаний спецтрибунала в Ялте", - написал Подоляк.

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Трибунал для российских военных преступников

Российских военных преступников, а также руководство РФ ожидает трибунал за зверства в Украине. Россияне на временно оккупированных территориях обустраивали пыточные, насиловали и убивали местных жителей, а также зафиксированы показания массовых зверств и депортаций.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак сообщил о преступлениях россиян в Украине.

Национальная ассамблея Франции приняла резолюцию по созданию спецтрибунала для президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения за военные преступления в Украине.