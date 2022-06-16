Такой информацией поделились оккупанты в разговоре между собой.

В российской армии не хватает беспилотников, а также людей, которые умеют управлять БПЛА. По этой причине в войско РФ пытаются набирают людей с соответствующими навыками в качестве наемников.

Эту информацию удалось узнать из очередного перехвата. Его опубликовал на своем YouTube-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В аудиозаписи слышно, как созваниваются два оккупанта. Первый был под Херсоном и Волновахой, а второй — на Изюмском направлении. Оба солдата сообщили, что российская армия никуда не двигается и стоит на занятых позициях.

Затем один из рашистов рассказал, как попал в войско РФ, и сообщил о проблемах с БПЛА: "У нас же, видишь, оказывается, в нашей стране беспилотников нет в нашей армии. И людей нет, которые умеют это делать [управлять БПЛА], и вот нас… как наемники, короче [прибыли воевать]".

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 591 БПЛА оперативно-тактического уровня. Чаще всего наши бойцы приземляют беспилотники "Орлан-10", однако они сбивали и более дорогостоящие модели. Например, в начале июня воины ВСУ взорвали БПЛА "Форпост" общей стоимостью примерно $7 миллионов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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