В том числе речь идет о боевых реактивных самолетах, в частности Су-35, ракетах двойного назначения "Искандер" и системах противоракетной обороны С-400.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг отмечает, что Россия перебросила в Беларусь наибольшее количество сил со времен "холодной войны".

Как говорится в стенограмме на сайте НАТО, об этом Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.

"Мы только что обсудили продолжение военного наращивания России в Украине и возле нее, которое сейчас достигло более 100 тысяч военных. На протяжении последних дней мы видели значительное перемещение российских военных сил в Беларусь. Это крупнейшее российское размещение там со времен холодной войны", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеРезников: Украина пока не получила подтверждения предоставления Германией 5 тысяч шлемов

В частности, по его словам, речь идет об ожидаемых 30 тысячах боеспособных военных, силах специальных операций "Спецназ", боевых реактивных самолетах, в том числе Су-35, ракетах двойного назначения "Искандер" и системах противоракетной обороны С-400.

Он добавил, что речь идет о широком перечне современных военных возможностей. "Все это будет сочетаться с ежегодными учениями ядерных сил России, которые, как ожидается, состоятся в этом месяце", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь напомнил, что НАТО призывает Россию к деэскалации.

"Любая дальнейшая российская агрессия будет иметь серьезные последствия и дорого обойдется", - сказал Столтенберг.

В то же время он добавил, что Альянс готов к диалогу.

Вас также могут заинтересовать новости: